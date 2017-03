Linssen twee duels geschorst na zevende Groningse rode kaart

Bryan Linssen is door de aanklager betaald voetbal voor drie duels, waarvan een voorwaardelijk, geschorst. De speler van FC Groningen kreeg zondag rood in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Roda JC. Linssen heeft de straf geaccepteerd.

Linssen, die juist uitstekend op dreef was met vier goals in de laatste drie wedstrijden, maakte in de blessuretijd van het duel in Kerkrade op de achterlijn van Roda een trappende beweging richting verdediger Frederic Ananou. Door de schorsing mist Linssen het thuisduel met Willem II van komende zaterdag en het uitduel met AZ op 1 april.

Na het duel verklaarde Linssen dat hij Ananou niet doelbewust raakte, maar de bal voor hem langs wilde schoppen.