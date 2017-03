Turkije stapt naar Europees mensenrechtenhof

"We voeren elke diplomatieke sanctie door die we tot onze beschikking hebben." Dat zei de Turkse president Erdogan op televisie na afloop van kabinetsberaad waar gesproken is over strafmaatregelen tegen Nederland. Over economische sancties zei Erdogan niets.

Hij zei verder dat Turkije Nederland voor het Europese Hof voor de Mensenrechten sleept vanwege de wijze waarop Nederland dit weekend twee Turkse ministers behandelde. Overigens gelooft hij niet dat Turkije gelijk krijgt van de rechters.

In het televisie-interview kreeg ook Duitsland ervan langs. De Duits-Turkse journalist Deniz Yücel die in Turkije vastzit noemde hij een spion en een terrorist. Verder zei hij dat Duitsland het terrorisme steunt "zonder mededogen". Hij verweet Angela Merkel dat ze de kant van Nederland heeft gekozen.

Erdogan zei niets over de gevolgen van het conflict met Nederland voor de vluchtelingendeal tussen de Europese Unie en Turkije. Door die deal is de vluchtelingenstroom naar Europa via Turkije sterk teruggelopen.