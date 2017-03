Politie houdt 28 internetoplichters aan

De politie heeft vorige week in Noord-Nederland 28 mensen aangehouden op verdenking van internetoplichting. Ze boden volgens de politie via internet goederen aan, maar lieten na die spullen te bezorgen.

Ook is een aantal mensen gearresteerd die als geldezel optraden. Geldezels stellen tegen betaling hun bankrekening en pinpas beschikbaar aan internetoplichters.

Vijftig gedupeerden

De omvang van de zaak is nog niet helemaal duidelijk. RTV Noord meldt dat tegen een 24-jarige Groninger zeventien keer aangifte is gedaan van oplichting. Uit onderzoek naar de bankrekeningen blijkt dat hij alleen al vijftig mensen heeft gedupeerd. De verdachte heeft de oplichting en het witwassen van zijn opbrengsten bekend.

Alle verdachten moeten in september voor de rechter komen.

Ruim tweehonderd aangiftes

In totaal heeft de politie nu ruim tweehonderd aangiftes behandeld. De gedupeerden zijn afkomstig uit heel Nederland. Zij reageerden op advertenties en maakten een geldbedrag over, maar zagen nooit iets van de goederen. De politie vermoedt dat er veel meer slachtoffers zijn gemaakt: "Wij roepen dan ook iedereen op om aangifte te doen zodra je bent opgelicht via internet", aldus een woordvoerder.