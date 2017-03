EU verlengt sancties tegen Rusland

De Europese Unie heeft de sancties tegen een aantal Russen en Russische bedrijven met een half jaar verlengd, vanwege het uitblijven van maatregelen om een einde te maken aan het conflict in Oekraïne.

De sancties zijn in 2014 ingesteld vanwege de Russische annexatie van de Krim en de militaire inmenging in het oosten van Oekraïne. Die regio heeft nog steeds veel te lijden onder het geweld tussen het Oekraïense leger en pro-Russische rebellen, die volgens de EU door Rusland worden gesteund.

Zwarte lijst

Het gaat om 150 personen en 37 bedrijven die op een "zwarte lijst" staan, onder wie adviseurs van president Poetin, Russische parlementariërs, defensiemedewerkers en separatisten. Volgens de EU ondermijnen zij de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Voor iedereen op de zwarte lijst geldt een reisverbod binnen de EU. Tegoeden van deze personen of bedrijven in de EU zijn bevroren. De Europese Raad heeft besloten de sancties te verlengen, omdat de situatie in Oekraïne niet gewijzigd is. Dat betekent dat de strafmaatregelen minimaal tot 15 september 2017 van kracht blijven.

De EU heeft sinds het uitbreken van de onrust in Oekraïne verschillende maatregelen genomen tegen Rusland. Zo is de handel met Rusland aan banden gelegd en zijn de economische relaties met de Krim helemaal stopgezet.