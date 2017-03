Vrees baanrenners komt uit: Wolff na WK weg als bondscoach

Er speelt meer

Toch speelt er meer op de achtergrond. De baanrenners uitten vorig jaar november, bij monde van olympisch kampioene Elis Ligtlee, hun kritiek op de KNWU over het uitblijven van Wolffs contractverlenging.

"Ze willen geen fulltime programma meer voor ons. René zou dan twee of drie trainingen per week doen en voor de rest moeten we het zelf uitzoeken. Maar zo werkt het niet. Echt niet. We hebben een team nodig", legde Ligtlee uit.

Ook Laurine van Riessen toonde zich toen al kritisch ten opzichte van de wielerunie: "Ik heb alleen vertrouwen in dit traject als René er is. Ik wil dus zeker dat hij aanblijft, anders ga ik denk ik niet bij de bond trainen."

Succesvol

Wolff was sinds januari 2010 in dienst als bondscoach van de baanrenners. Onder zijn leiding werd er goed gepresteerd. Zo won Ligtlee vorig jaar olympisch goud op de keirin en greep Matthijs Büchli zilver op hetzelfde onderdeel bij de mannen.