Rutte: Turkije wilde verkiezingen niet beïnvloeden

'Verkeerd signaal'

De VVD-leider ging ook in op de verkiezingen van woensdag. Hij zei dat de kans nog steeds levensgroot aanwezig is dat de PVV van Geert Wilders de grootste partij wordt. Dat zou volgens Rutte een verkeerd signaal afgeven naar de rest van de wereld.

Hij omschreef de aankomende verkiezingen in eigen land als de kwartfinales in de Europese strijd tegen het populisme. Rutte noemde de presidentsverkiezingen in Frankrijk, in april en mei, de halve finales en de Duitse Bondsdagverkiezingen, in september, de finale.

"We moeten niet naïef zijn en niet te veel vertrouwen op peilingen", zei hij. "Het is belangrijk dat we niet dezelfde fout maken als bij het brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen. We moeten de verkeerde vorm van populisme die zich momenteel verspreidt, tegenhouden."