Muskusrat, brulkikker en nu de goudvis, de strijd tegen exoten

"Een vijand rukt op naar ons land", waarschuwde De Telegraaf in 1935 over de muskusrat. De Oostenrijkse graaf Colloredo-Mansfeld had in 1905 twaalf exemplaren uit Alaska naar Europa gehaald, waarvan er zeven de reis niet overleefden. "Zijn droefenis veranderde echter alras in innige vreugde en ten slotte in ontsteltenis toen het duidelijk werd aan welk een schadelijk knaagdier hij een nieuw vaderland had geschonken."

De Tijd rekende twee jaar later door: "Vier keer per jaar wierpen zij jongen, en wel telkens zeven tegelijk, terwijl elk der jonge paren na verloop van zes maanden plichtsgetrouw eveneens voor zeven jeugdige muskusratten zorg droeg. Met behulp van logaritmen kan men uitrekenen tot welke onheilspellende getallen de muskusrat het brengt."

Het dier bereikte in 1941 ons land en is niet meer weg te krijgen. Jaarlijks worden er 100.000 exemplaren gevangen, maar toch veroorzaakt het dier nog voor miljoenen euro's schade aan dijken doordat het zo gretig gangen graaft. Alle exoten bij elkaar veroorzaken 1 tot 3 miljard euro schade per jaar, afhankelijk van of je ziektekosten meerekent.