De A27 is dicht tussen Noordeloos en Lexmond. Daar zijn twee vrachtwagens op elkaar gereden en een van de wagens is door de vangrail geschoten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Wel is een traumahelikopter opgeroepen, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID).

Verkeer tussen Gorinchem en Utrecht heeft in beide richtingen last van het ongeluk. Volgens de ANWB staat er een lange kijkersfile en gaan de problemen nog wel even duren.

Mensen moeten omrijden via de A15 en de A2.