De laatste rit van de legendarische Theo Koomen

Als het verleden van Langs de Lijn ter sprake komt, is er altijd wel iemand die de naam Theo Koomen laat vallen. De legendarische verslaggever en commentator is bijna onlosmakelijk met het sportprogramma verbonden. Hij fleurde menig voetbalwedstrijd of wielerkoers op met enthousiasme en met bloemrijk taalgebruik.

Koomen verongelukte in 1984, nadat hij naar huis terugreed van de wedstrijd FC Twente-MVV. Sierd de Vos, destijds een jonge verslaggever voor het KRO-programma GOAL!, was de laatste die hem in leven zag. Ze reden met zijn tweeën naar de wedstrijd in Enschede.

De Vos over laatste momenten met Koomen

"Theo had zijn wagen, een Passat, neergezet bij de parkeerplaats van een wegrestaurant in Stroe. Wij reden samen verder en de bedoeling was, dat hij ’s avonds zijn eigen auto zou nemen, het viaduct door en zijns weegs zou gaan", vertelt De Vos 33 jaar later.