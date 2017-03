'Turkse organisaties eensgezind: deëscaleren'

Turkse organisaties in Nederland zijn eensgezind in hun veroordeling van de opmerking van de Turkse president Erdogan dat Nederland een nazi-overblijfsel is. Ze hebben het kabinet beloofd dat zij hun best zullen doen om de spanningen in Nederland te laten deëscaleren.

Dat zei minister Asscher na afloop van een gesprek met de organisaties. Volgens Asscher zaten er vertegenwoordigers van uiteenlopende groepen om de tafel: Koerden, Armeniërs, Gülenisten en aanhangers van de AK-partij van president Erdogan.

Asscher zei dat hij namens alle organisaties naar buiten mocht brengen dat zij willen dat het weer rustig wordt. "Ze waren eensgezind. Iedereen aan tafel voelde zich gekwetst door de opmerking dat hier nazi-praktijken zouden spelen."

Ook was iedereen het er volgens de minister van Sociale Zaken over eens dat de demonstraties en de rellen niet moeten afstralen op de hele Turks-Nederlandse gemeenschap.

De organisaties wezen erop dat terwijl er duizend mensen voor het Turkse consulaat stonden, er veel meer thuis Studio Sport zaten te kijken of iets anders zaten te doen.

Minister Koenders heeft vanmorgen laten weten dat de Nederlandse ambassades en consulaten in Turkije weer open zijn, nadat ze zaterdag waren gesloten.