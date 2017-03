Lease jij je bed? Je bent lang niet meer de enige

Dat bedrijf had anderhalf jaar geleden de primeur. Aanvankelijk verkocht het alleen bedden via internet. "We merkten dat er een flinke vraag was onder particulieren naar duurdere bedden. Tegelijkertijd hadden veel mensen moeite om in één keer een groot bedrag te betalen", zegt directeur Paul Montagne. Zo kwamen ze op het idee om de bedden te gaan leasen, in samenwerking met leasebedrijf Elbuco. "Klanten betalen dan een relatief klein bedrag per maand in plaats van in één keer een hoge prijs. Daarbij worden ze compleet ontzorgd. We installeren de bedden en als er iets mis is, dan repareren we dat."

Klanten krijgen altijd een nieuw bed. Daarom kan leasen alleen voor de langere termijn. Een contract heeft een looptijd van vijf of zeven jaar. Daarna kunnen mensen kiezen of ze een nieuw bed willen. De kosten liggen zo'n 15 procent hoger dan wanneer de klant een zelfde bed zou kopen.