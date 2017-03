Nederlanders in Turkije: wees verstandig en ga er niet op in

Het nieuws over de snel oplopende crisis is sinds zaterdag het gesprek van de dag onder de expats. "We hadden een evenement in een winkelcentrum waar ook de consul bij aanwezig was. Toen die werd weggeroepen wisten we al snel dat er iets niet helemaal in orde was. Via WhatsApp was het verhaal snel ingevuld."

Volgens Woortman zijn de Nederlanders in Istanbul verdeeld over alle ophef. "Het loopt uiteen van 'dit is een verkiezingsstunt' tot 'nu gaat het menens worden hier'. Men vraagt zich wel af: waar gaat dit naartoe?"

Ethem Emre, voorzitter van de Kamer van Koophandel Nederland & Turkije, verwacht dat het van Turkse kant bij diplomatieke sancties zal blijven. "Ik hoor weinig mensen praten over economische sancties. Ook de grootste oppositiepartij dringt aan op diplomatieke maatregelen."

Er staat economisch veel op het spel, somt Emre op. "In de laatste tien jaar is de handel tussen Nederland en Turkije verdrievoudigd. Er werd vorig jaar vanuit Nederland 90 miljard euro geïnvesteerd in Turkije en andersom 9 miljard. 2500 bedrijven hebben belangen in Turkije. Ik verwacht niet dat ze dat allemaal op het spel zetten."