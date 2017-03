Nog een keer winnen en dan treffen Federer en Nadal elkaar weer

Djokovic' volgende tegenstander is de Argentijn Juan Martin del Potro, van wie hij vorig jaar in de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi in Rio de Janeiro verloor.

Hegemonie

Djokovic, Federer en Nadal hebben samen twaalf van de dertien titels gepakt in Indian Wells. Sinds 2004 is Ivan Ljubicic, de huidige coach van Federer, de enige andere speler die in de Californische woestijn heeft gezegevierd. De Kroaat deed dat in 2010.