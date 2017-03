De sport van maandag bij de NOS

Vanwege het lijsttrekkersdebat in EenVandaag is er vandaag geen Sportjournaal om 18.40 uur. Wel is er in het Journaal van 18.00 uur een ruim sportblok.

Daarin is een samenvatting te zien van de Nederlandse honkballers tegen Israël bij de World Baseball Classic. Dat duel moet Oranje winnen om kans te houden op de halve finales van het officieuze WK.

In de poulefase van de eerste ronde verloor Oranje echter van Israël. En ook gisteren in de eerste poulewedstrijd van de tweede ronde tegen Japan moesten de Nederlandse honkballers een nederlaag slikken. In de groep van vier moet Nederland bij de eerste twee eindigen om door te gaan.

Sportforum

In het Sportforum op NPO Radio 1 blikken NOS-commentator Joris van den Berg (shorttrack) en de journalisten Jaap de Groot (De Telegraaf) en Simon Zwartkruis (Voetbal International) terug op de aflopende week.