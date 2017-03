'Criminele motorbendes vaker te zien in lokale horeca'

Groepsvorming

Om te voorkomen dat motorbendes horecagelegenheden als clubhuizen gebruiken, zoeken gemeenten naar manieren om hen te weren. Burgemeester Schouten van Oldenzaal ​waarschuwde lokale horecaondernemers vorige maand al voor de komst van motorbendes. Hij gaf hen tips om huisregels op te stellen, zoals bijvoorbeeld het niet tolereren van groepsvorming of wapens en drugs.

In Den Bosch is in de horecaverordening opgenomen dat motorbendes geen bijeenkomsten mogen houden in cafés. In Tilburg is het in het centrum verboden om in groepskleding een horecagelegenheid te betreden.