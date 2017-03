Een plofkraak in Vinkel, bij Den Bosch, heeft grote schade aangericht. Een deel van het pand van de Rabobank is ingestort.

De daders gingen ervandoor; het is niet bekend of ze geld uit de pinautomaat buit hebben gemaakt. De politie is een grote zoekactie gestart.

De bewoners van twee appartementen moeten de nacht elders doorbrengen. Niemand raakte gewond.