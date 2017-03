Westerse kranten kiezen eensgezind kant van Nederland in Turkijerel

De diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije haalt ook internationaal uitgebreid het nieuws. Veel media besteden er aandacht aan in hun commentaren.

Westerse kranten nemen het daarbij vrij eensgezind op voor Nederland. Zo schrijft de Süddeutsche Zeitung dat Erdogan munitie nodig heeft om op Europa te schieten, nu de onderhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap tot stilstand zijn gekomen. The New York Times valt vooral over de manier waarop de Turkse president Erdogan Nederland heeft beledigd.

Massa-psychose

Maar de Turkse krant Daily Sabah staat pal achter Erdogan. Niet verrassend, want de krant is een spreekbuis van de Turkse regering. Daily Sabah schrijft dat Turkse oppositiegroepen, waaronder zelfs de PKK, in Duitsland en Oostenrijk ongehinderd campagne mogen voeren voor een nee-stem bij het Turkse referendum. Maar "leden van de democratisch gekozen regering" worden in Duitsland, Oostenrijk en Nederland geweerd, aldus de krant.

Daily Sabah gaat volledig mee in Erdogans vergelijkingen met het fascisme en spreekt van een "complete nazi-revival" in Europa. "Nederland verkeert in een soort massa-psychose", staat in het commentaar.

Drastisch

Vooral Duitse kranten duiken in de kwestie, omdat de Duitse situatie vergelijkbaar is met de Nederlandse. Beide landen hebben een grote Turkse gemeenschap en verzetten zich tegen bemoeienis van de Turkse regering met die gemeenschap.

De Frankfurter Allgemeine vindt dat Nederland wel erg drastische maatregelen heeft genomen, zoals het weigeren van een Turks regeringsvliegtuig en het tot ongewenst persoon verklaren van een Turkse minister. Maar volgens de krant is het conflict toch echt de schuld van Turkije, dat al met vergelding dreigde nog voordat Nederland iets tegen de campagne van de Turkse ministers had gedaan.

De Stuttgarter Zeitung vindt het ongepast dat Erdogan de Nederlandse regering fascistisch noemt en nazi-praktijken verwijt. De krant wijst erop dat de Nederlanders zelf slachtoffer waren van nazi-Duitsland en dat het juist de Turkse regering is die honderdduizenden mensen om hun denkbeelden heeft vastgezet of ontslagen.

Op de vlakte

De Franse krant Le Monde vindt dat de Franse regering net als de Nederlandse had moeten optreden tegen de Turkse campagne voor het referendum. Minister Cavusoglu had ook in Frankrijk geweerd moeten worden, schrijft Le Monde.

Russische media houden zich in de kwestie redelijk op de vlakte. Russische kranten en het persbureau TASS schrijven wel over de gebeurtenissen en de woedende reactie daarop van de Turkse regering, maar zonder het Nederlandse beleid te veroordelen.

Grootste ruzies

De Russische nieuwssite Russia Today (RT) zet de vijf grootste ruzies tussen Turkije en de EU van de afgelopen jaren nog eens op een rij. Bij drie van de vijf speelt Nederland een hoofdrol: naast het weren van de Turkse ministers noemt RT de Nederlandse verontwaardiging over de manier waarop Turkije in Nederland namen van Gülen-sympathisanten verzamelt en over de oproep aan Turkse Nederlanders om beledigingen van president Erdogan te melden.

In de top-5 van Russia Today staan verder de woede in Oostenrijk nadat Erdogan dat land "de hoofdstad van het radicale racisme" had genoemd en de vergelijking die Erdogan onlangs maakte tussen het huidige Duitsland en nazi-Duitsland, vanwege de Duitse weerstand tegen de Turkse referendumcampagne in Europa.

Opvallend genoeg noemt RT de ophef over de Duitse komiek Jan Böhmermann niet.