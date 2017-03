Ondanks vier matchpoints bezwijkt Bertens in slopend gevecht

Gezien het wedstrijdverloop was dat niet eens zo opvallend, want Bacsinszky had op haar beurt ook twee matchpoints gemist bij 5-3 in de tweede set. In de tiebreak maakte de Zwitserse op haar vierde matchpoint een einde aan een kwelling voor beide speelsters.

Speech Sluiter

Bertens' coach Raemon Sluiter deed een poging zijn pupil bij een 4-1 achterstand in de tweede set over het 'dode' punt te helpen. "Bij ieder foutje trek je die pet naar je schoenen. Daarom kom je niet van dat slechte gevoel af. Kom op. Overtuiging. Energie!", prentte hij haar in. En zowaar deden die woorden (tijdelijk) het vuur oplaaien bij Bertens, die tot dan toe grossierde in onnodige fouten.

Dat Bertens weinig zelfvertrouwen heeft, is het gevolg van haar matige serie tot dusver dit seizoen. Alleen bij het eerste toernooi in Hobart won ze twee wedstrijden, maar vervolgens ging ze vier keer in de openingsronde ten onder: op de Australian Open, in Sint-Petersburg en bij de toernooien van Doha en Dubai.