ME grijpt in bij protest Turkse Nederlanders in Amsterdam

Op het Plein 40-45 in Amsterdam-West grijpt de ME in om een betoging van Turkse Nederlanders te beëindigen. Volgens een woordvoerder van de politie wil een groep van 200 mensen het plein niet verlaten. Burgemeester Van der Laan heeft de demonstratie de hele middag en een groot deel van de avond toegestaan, maar om 22.45 uur beëindigd op grond van verstoring van de openbare orde.

In Amsterdam was een kleine groep Turkse Nederlanders vanmiddag en vanavond de straat op gegaan om te protesteren tegen het Nederlandse optreden waarbij Turkse ministers werd verhinderd toespraken te houden in Nederland voor een Turks referendum.

Aan het eind van de middag liep een stoet van naar schatting tweehonderd mensen vanaf het Mercatorplein en het Bos en Lommerplein, beide in het westen van de stad, naar het centrum. Op de Dam riepen ze enige tijd leuzen, om rond 20.00 uur weer te vertrekken. Een groot deel van die groep verzamelde zich op Plein 40-45. Elders reden groepjes jongeren toeterend rond op scooters.

In totaal zijn zeker zes mensen opgepakt, voor het beledigen van agenten en het gooien van stenen.