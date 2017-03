'Opzeggen associatieverdrag met Turkije vrijwel onmogelijk'

Omdat de opstellers van het associatieverdrag ervan uitgingen dat de burgers in de toekomstige EEG-landen uiteindelijk allemaal Europese burgers zouden worden, werden er geen eisen over inburgering in andere Europese landen gesteld. Zurcher: "Het verdrag is in 1963 niet bedacht vanuit een situatie dat er 400.000 Turkse Nederlanders in Nederland zouden wonen. Het was nog voor het begin van de komst van de eerste gastarbeiders uit Turkije."

Daardoor is het, zoals Buma in Buitenhof stelde, ook nu niet mogelijk inburgeringseisen te stellen. "Daar hebben Turkse Nederlanders rechtszaken over aangespannen", zegt Zurcher, "en die hebben ze gewonnen".

Het associatieverdrag schrappen zoals het CDA wil, is dus buitengewoon ingewikkeld. Het enige machtsmiddel dat Nederland zou hebben, is het blokkeren van een een Turks EU-lidmaatschap. "Voor de toetreding van Turkije tot de EU is unanimiteit vereist. Nederland zou dat lidmaatschap bijvoorbeeld aan een referendum kunnen onderwerpen."