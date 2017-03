Pas na donderspeech herkent Bosz zijn Ajax weer

De matige eerste helft van Ajax tegen FC Twente (3-0) deed pijn aan de ogen bij trainer Peter Bosz. "Dit was niet het Ajax dat ik ken", aldus Bosz. "Stilstaand, niemand ging diep, niet compact. Alles wat ons spel normaal kenmerkt, heb ik niet gezien."

Na een donderspeech van Bosz in de rust was Ajax in het tweede bedrijf wel bij de les. "In de tweede helft was er wel beweging, wel goede passing en zag ik wel mensen vrijlopen", aldus Bosz. "Dan zie je dat je snel scoort."