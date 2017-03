Depay excelleert en scoort op weergaloze wijze

Memphis Depay begint zijn draai te vinden in Lyon. In het thuisduel met Toulouse was de Nederlander goed voor twee goals, waarvan één van exceptioneel niveau.

De 23-jarige speler begon bij Olympique Lyonnais als linkerspits en voelde zich in die rol tegen middenmoter Toulouse duidelijk op z'n gemak. Lyon ging met 2-0 de rust in na doelpunten van Christophe Jallet en Maxwel Cornet. Daarna was het de beurt aan Depay.

In de 53ste minuut kon de van Manchester United overgekomen aanvaller eenvoudig het zestienmetergebied indribbelen, waarna hij met een diagonaal schot scoorde.