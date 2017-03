Opnieuw grote staking op vliegvelden van Berlijn

Het grondpersoneel van de twee luchthavens van Berlijn gaat morgen opnieuw staken. Vrijdag werden al honderden vluchten geschrapt wegens een staking, met tienduizenden gestrande reizigers tot gevolg.

De werkonderbrekingen op de vliegvelden Tegel en Schönefeld duren van maandag 04.00 uur tot dinsdag 05.00 uur. De stakingen zullen naar verwachting vooral vluchten van Lufthansa, Air Berlin, Easyjet en Ryanair treffen.

Extra loon

Vrijdag moesten zo'n zevenhonderd vluchten worden geannuleerd. Het Europese vliegverkeer werd extra gehinderd doordat er in Parijs ook een staking werd gehouden door luchtverkeersleiders.

Het Berlijnse grondpersoneel wil meer loonsverhoging dan door de werkgevers wordt geboden; de eis is een euro extra per uur. De stakingsbereidheid is groot. Een week geleden stemde bijna 99 procent van de vakbondsleden voor een staking.