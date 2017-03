Schulting en De Vries naar finale 1.000 meter

Suzanne Schulting en Rianne de Vries zijn op de KPN WK shorttrack doorgedrongen tot de finale van de 1.000 meter.

Schulting reed, net als in de kwartfinales, sterk in de halve finales. Ze bleef continu in het spoor van de Canadese Marianne St-Gelias, die de hele race op kop reed. In de laatste ronde, toen de Zuid-Koreaanse Kim Ji-yoo naar voren kwam, wist de Nederlandse de deur goed dicht te houden. Haar tweede plek was goed voor een finaleplaats.

De Vries eindigde als derde in haar halve finale, die op weergaloze wijze werd gewonnen door de Britse Elise Christie. Maar door een penalty voor de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee gaat de Nederlandse alsnog door naar de eindstrijd, die later vanmiddag wordt verreden.