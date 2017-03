Actrice Kitty Courbois (79) overleden

De actrice Kitty Courbois is op 79-jarige leeftijd overleden. Ze was vast verbonden aan de Toneelgroep Amsterdam. Regisseur Ivo van Hove van het gezelschap noemt haar "een onvergetelijke grande dame van het Nederlandse toneel".

Het gezelschap heeft bekendgemaakt dat Courbois gisteren is overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Ze maakte haar toneeldebuut in de jaren 60 en speelde ook in tal van films, zoals Gooische Vrouwen en het Gangstermeisje. In haar hele loopbaan wisselde ze het theater af met rollen in films en televisieseries. Kenmerkend was haar hese stemgeluid.

Prijs naar haar vernoemd

De theaterprijs de Courbois-parel is naar haar vernoemd. De prijs is in het leven geroepen om actrices te eren die zowel in het theater als in films en in televisieseries hun sporen hebben verdiend.

In 2010 kreeg Courbois het ereteken van verdienste van de stad Amsterdam voor haar "monumentale bijdrage aan de Amsterdamse theater- en de Nederlandse film- en televisiewereld".

Bij Toneelgroep Amsterdam stond Kitty Courbois onder meer in Medea, Oidipous, Phaedra en Kings of War. Ze speelde ook in de films Een mens van goede wil, Vrijdag, Spetters, Leedvermaak en Op Hoop van Zegen.