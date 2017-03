Nuis oppermachtig in wereldbeker, Ntab verrast op 500 meter

Kjeld Nuis heeft zich ook op de 1.500 meter verzekerd van de wereldbekerwinst. Bij de wereldbekerfinale in Stavanger versloeg hij zijn grote rivaal Denis Joeskov. Nuis klokte de snelste tijd (1.45,00) en was daardoor zeker van de zege in het eindklassement. De Rus eindigde als vierde (1.46,63) en werd daarmee tweede.

Nuis was dit weekend oppermachtig op het ijs in Stavanger. Zaterdag won hij al de 1.000 meter en door zijn winst op de 1.500 meter is hij ook de winnaar van het overallklassement. Dat levert hem 25.000 dollar op.