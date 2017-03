Website Rotterdam Airport slecht bereikbaar

De website van Rotterdam The Hague Airport is slecht bereikbaar. Volgens een woordvoerder is de storing al enkele uren bezig. Wat de problemen veroorzaakt, is onduidelijk.

Een Turkse hackersgroep claimt in Turkse media de website te hebben platgelegd als reactie op de gebeurtenissen van gisteravond in Rotterdam. "Omdat onze minister niet mag landen, mogen anderen niet opstijgen", beweren ze. Een woordvoerder van het vliegveld spreekt tegen dat de website is gehackt. De precieze oorzaak wordt onderzocht.

Het vliegverkeer heeft geen last van de storing. Vertrek- en aankomsttijden zijn ook te vinden op NOS Teletekst pagina 769.