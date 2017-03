WK halen wordt race tegen de klok voor Ligtlee

Over precies een maand beginnen in Hongkong de wereldkampioenschappen baanwielrennen. En het is maar de vraag of de olympisch kampioene op de keirin, Elis Ligtlee, daar wel aanwezig is.

De 22-jarige Eerbeekse reed zaterdag pas haar eerste serieuze wedstrijd sinds de Spelen van Rio, augustus vorig jaar. Wat er sindsdien met haar is gebeurd? De pees in haar rechterknie was overbelast. Ze had pijn. "Het is nu zo goed als over. Ik voel het alleen nog een beetje in het krachthonk."

'Geouwehoer met blessure'

Dus kan ze weer de baan op, voor het eerst sinds december. "Ik voel wel zenuwen. Maar ik moet in mijn achterhoofd houden: ik ben een half jaar alleen maar bezig geweest met revalideren. Ik had alleen maar geouwehoer met die blessure. Het is niet te zeggen hoe ik ervoor sta..."