De titel van Feyenoord ziet Rinus Israël wel in Studio Sport

De bijnaam IJzeren Rinus is voor altijd aan hem verbonden. Net als Feyenoord. Als aanvoerder van de Rotterdammers mocht hij in 1970 als eerste Nederlander ooit de Europa Cup 1 in de lucht houden. Volgende week zondag wordt hij 75 jaar. Een gesprek over het huidige Feyenoord met club-icoon Rinus Israël.

Bent u onder de indruk van Feyenoord dit seizoen?

"Ze hebben niet het meeste talent, maar wel het beste elftal. Ze hebben een goede instelling en de ploeg is goed op elkaar ingespeeld. Tegen PSV speelden ze geweldig het eerste halfuur."

Is het een echt Feyenoordteam?

"Ja, dat vind ik wel. Ajax is frivoler, technisch vaardiger. Maar met fysieke kracht en een goede instelling maakt Feyenoord dat goed. In onze tijd was dat ook zo."