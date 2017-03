Murray heeft weer geen succes in Indian Wells

Andy Murray is al in de tweede ronde van het masterstoernooi in Indian Wells uitgeschakeld. De Schotse nummer één van de wereld verloor met 4-6, 6-7 (5) van de Canadees Vasek Pospisil.

Indian Wells en Murray is niet bepaald een gelukkig huwelijk. De Brit deed al voor de twaalfde keer mee, maar won het toernooi nog nooit. Slechts vijf keer kwam hij voorbij de achtste finales en vorig jaar ging hij in de derde ronde onderuit.