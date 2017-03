De Ligt, de defensieve toekomst van Ajax

De Ligt wil niet te ver vooruitkijken, maar kenners voorspellen hem een gouden toekomst. En ook de media zijn lyrisch. "Ik zie wel waar ik eindig, zo sta ik erin. De media zijn de ene keer positief, de andere keer negatief. Het is heel leuk om dit allemaal mee te maken, maar de media beslissen niet over mijn toekomst. Dat doen de club, de trainer en ikzelf. Daar heb ik de andere mensen niet voor nodig. Ik trek me er niet heel veel van aan."

Toch is die aandacht niet altijd te negeren, geeft De Ligt toe. "Met Justin Kluivert heb ik het er soms over. Bij hem is het nog extremer. Helemaal in zijn beginperiode was het allemaal geweldig. En nu moet hij terug naar de A1 en het daar weer laten zien. Maar ik denk dat Justin en ik sterk genoeg zijn om het eerste te halen."

Rijlessen en studie

Nu heeft De Ligt ook nog andere dingen aan zijn hoofd. Hij is bezig met rijlessen en na dit seizoen moet hij gaan nadenken of hij nog een studie wil doen. "Ik heb vorig jaar mijn havo-diploma gehaald en ik moet volgend jaar beslissen of ik nog iets moet doen of niet. Als ik iets ga doen, zal het iets met economie zijn."

En wat vindt hij van het feit dat hij is geboren na het laatste kampioenschap van Feyenoord? "Ik ben niet bezig met feitjes. Ik denk dat de hele selectie het doel heeft om kampioen te worden. Maar het is natuurlijk wel een leuke statistiek die nog even blijft staan als wij kampioen worden", besluit hij met een lach.