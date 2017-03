Turkse premier: we betalen met gelijke munt terug

Premier Yildirim van Turkije heeft vanochtend harde sancties aangekondigd tegen Nederland. Hij reageerde op de uitzetting van minister Kaya uit Nederland, waarmee volgens hem haar diplomatieke onschendbaarheid is geschonden.

Ook minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken had het gisteren al over scherpe sancties die Nederland te wachten staan. Volgens Yildirim zal Nederland met gelijke munt worden terugbetaald. Hij zegt dat er op de sterkst mogelijke wijze is geprotesteerd tegen de gang van zaken en hij noemt het Nederlandse gedrag onacceptabel.

Yildirim vroeg de Turkse Nederlanders kalm te blijven en zich waardig te gedragen. Het beste antwoord is te gaan stemmen bij het referendum van 16 april over de uitbreiding van de macht van president Erdogan, vindt de premier.