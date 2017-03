Heet avondje in Rotterdam: Turks-Nederlandse diplomatieke rel geëscaleerd

Turkije reageerde als door een wesp gestoken door het Nederlandse besluit om Cavusoglu te weren. In een tv-toespraak noemde president Erdogan Nederland een fascistisch en nazistisch land.

Achter de schermen vond er inmiddels druk diplomatiek overleg plaats. Duidelijk werd dat de Turken als vervanging voor Cavusoglu zijn collega-minister Kaya naar Rotterdam wilden sturen. Zij zou met de auto vanuit Duitsland moeten komen.

Volgens Nederland is de Turken toen verteld dat ook Kaya niet welkom was, maar trokken die zich daar niets van aan. Toen Kaya 's avonds bij het consulaat in Rotterdam aankwam, hield de politie haar dan ook tegen.

Impasse

Hierop ontstond een urenlange impasse. Kaya mocht van de politie het pand niet betreden en bleef in de auto zitten. Intussen hadden zich voor het consulaat naar schatting 1000 Turks-Nederlandse betogers verzameld.

Onderhandelingen over een vrijwillig vertrek van Kaya leverden niets op, waarop de politie ingreep. Kaya werd in een andere, Nederlandse, auto gedirigeerd en schreeuwend weggereden. Naar Duitsland, waar ze ook vandaan was gekomen.

Het leverde snel woedende reacties op onder de betogers bij het consulaat. Een deel van hen richtte zich tegen agenten en bekogelden hen met van alles. De ME greep hard in. Rond 02.00 uur was de situatie onder controle, zei burgemeester Aboutaleb op een inderhaast ingelaste persconferentie.