Joni Sledge van Sister Sledge overleden

Een van de zussen van Sister Sledge is overleden. Het is Joni, de op een na oudste van de vier. Ze richtte de band in 1971 in Philadelphia op samen met Debby, Kim en Kathy Sister Sledge op.

De vier zussen scoorden in 1979 met He's The Greatest Dancer hun eerste hit, na een ontmoeting met Nile Rodgers van Chic. In de jaren 80 volgden nog meer discohits, waaronder We are Family en Lost in Music.

Paus Franciscus

De zussen van Sister Sledge traden in 2015 nog op voor paus Franciscus. Afgelopen oktober stonden ze voor het laatst op het podium.

Joni Sledge was 60 jaar. Ze werd thuis dood gevonden. Waaraan ze is overleden, is niet duidelijk.