Regering-Trump ontslaat prominente openbaar aanklager

Een belangrijke federaal aanklager uit New York is op staande voet ontslagen. Preet Bharara weigerde namelijk op te stappen.

De nieuwe minister van Justitie Sessions vroeg deze week 46 federale aanklagers te vertrekken. Zij waren benoemd door voormalig president Obama.

Bharara stond bekend als bestrijder van corruptie en witteboordencriminaliteit. Complexe rechtszaken ging hij niet uit de weg. Als federaal aanklager in Manhattan vervolgde hij hooggeplaatste politiefunctionarissen en handelaren op Wall Street.

Machtswisseling

Waarom hij weg moet, is niet duidelijk. Na de verkiezingen vroeg president Trump Bharara aanvankelijk nog aan te blijven.

Federale aanklagers worden in de VS benoemd door de president. Het is niet ongewoon dat na een machtswisseling in het Witte Huis aanklagers vertrekken, maar meestal gebeurt dat niet tegelijk. Onduidelijk is waarom er nu 46 zijn gevraagd om tegelijk op te stappen.