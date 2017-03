Politie Rotterdam in actie tegen Turkse betogers

Oproep

Het konvooi waarin zij reed, werd bij het consulaat tegengehouden. Kaya zit weer in een auto en er is intussen over de kwestie vermoedelijk druk overleg aan de gang tussen de Nederlandse en Turkse regering.

De politie veegde eerst de Hartmansstraat vlak bij de Westblaak leeg en bereidt zich nu voor op meer acties tegen betogers. Volgens verslaggever Kees van Dam is de toestand in Rotterdam rustig, maar gespannen.

Een parlementariër uit Istanbul sprak de massa toe. Volgens de leider van de AKP-campagne in Nederland, Mustafa Aslan, riep het parlementslid de betogers op om rustig te blijven. Hij vroeg hen om bij het consulaat te blijven totdat minister Kaya daar een toespraak heeft gehouden. "Want we zijn ervan overtuigd dat de minister nog het woord gaat voeren", zegt Aslan.