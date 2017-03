Britse ministers moeten thuisblijven vanwege stemming brexit-wet

Britse ministers mogen van hun Conservatieve Partij de komende week niet naar het buitenland. Volgens The Telegraph hebben zeker twee ministers reizen moeten annuleren. Dat ze in het Verenigd Koninkrijk moeten blijven kan betekenen dat premier May een begin wil maken met de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie. In artikel 50 van het Verdrag van Lissabon is vastgelegd dat een land dat de unie wil verlaten dat zelf moet aankaarten in Brussel. Dat is nu dus mogelijk aanstaande.

De Conservatieven zijn volgens de krant bang dat het begin van de onderhandelingen over het Britse uittreden weer vertraging oploopt. Dat gebeurde al eens, omdat het Hogerhuis een passage in de brexit-wet eiste die de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk regelt.

Vertragen

Premier May is niet blij met die tekst, omdat die de Britse onderhandelingspositie zou verzwakken. Er zijn maar dertig parlementsleden nodig om de wet opnieuw te vertragen. Ministers zijn in Groot-Brittannië ook parlementslid en er zijn binnen de Conservatieve Partij veel dissidenten, die twijfels hebben over de brexit.

Het Lagerhuis stemt maandag over twee amendementen op de brexit-wet en dan telt dus elke stem. Door die wet moet premier May in staat gesteld worden om de brexit-onderhandelingen in gang te zetten.