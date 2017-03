'Dat is shorttrack: de ene keer sta je ernaast en zo sta je bovenaan'

Sjinkie Knegt gaf het publiek in Rotterdam eindelijk reden tot juichen. Hij veroverde de wereldtitel op de 500 meter en klom naar de eerste plaats in het klassement. "Geniaal om voor het thuispubliek zo te mogen winnen."

Tot op het moment dat Knegt de snelste was in de finale van de 500 meter, werden de toeschouwers niet verwend als het gaat om Nederlands succes. Zo werd Knegt vijfde op de 1.500 meter. Teleurstellend, maar het antwoord van het Nederlandse shorttrackboegbeeld was sterk.

"Dat is shorttrack. De ene keer sta je ernaast en zo sta je weer bovenaan", aldus Knegt. "De finale was er een met wat missertjes. Maar de halve finale was subliem. Dat die Hongaar buitenom werd verrast, had niemand verwacht. Nu bij mijzelf blijven en morgen weer mijn best doen."