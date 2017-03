Etappezege Porte, Henao pakt geel

Richie Porte heeft de zevende etappe in Parijs-Nice gewonnen. De Australiër van BMC kwam in de koninginnenrit over 177 kilometer solo aan op de top van de Col de la Couillole.

Sergio Henao (Sky) reed Julian Alaphilippe uit het geel. De Colombiaan staat een halve minuut voor op Daniel Martin en Alberto Contador.

Zes man reden lange tijd vooruit en Lilian Calmejane had van hen de langste adem. De Fransman (Direct Energie) werd al vroeg op de vijftien kilometer lange slotklim (á 7,1%) weer ingelopen.