'Turkse minister voor Familiezaken op weg naar Nederland'

De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) komt alsnog naar Nederland, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Zij zou vanuit Duitsland onderweg zijn.

Anadolu schrijft dat de minister over land onderweg is naar Rotterdam.

De NCTV laat weten het bericht over de komst van de minister niet te kunnen bevestigen, maar wil het ook niet ontkennen.

Fascistisch

Vanmorgen trok Nederland de landingsrechten in voor het vliegtuig waar de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu in zat. In reactie op de maatregel, die het kabinet zei uit veiligheidsoverwegingen te nemen, noemde Erdogan Nederland fascistisch.

Deze week was er sprake van dat Kaya zou spreken op een campagnebijeenkomst in Hengelo, maar de eigenaar van het zalencentrum waar dat zou gebeuren, zag ervan af om de locatie te verhuren. Een bijeenkomst in Rotterdam werd ook afgeblazen nadat de uitbater van een zalencentrum zich terugtrok.