Zilveren medaille voor handboogschutters op EK

De Nederlandse handboogschutters zijn er bij de EK indoor in het Franse Vittel niet in geslaagd de Europese titel te veroveren op het onderdeel compound. Ze verloren in de finale nipt van Italiƫ: 235-236.

Peter Elzinga, Mike Schloesser en Pim van de Ven hadden in de kwalificatie de derde score neergezet en wonnen op weg naar de finale van Turkije en Rusland. In de finale boog het drietal echter voor Michele Nencioni, Sergio Pagni en Jacopo Polidori.

De afgelopen twee EK's ging de titel nog naar Oranje. Elzinga en Schloesser zegevierden toen samen met Ruben van Bleyendaal.