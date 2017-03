Knegt op imponerende wijze naar finale 500 meter

Sjinkie Knegt heeft zich, opnieuw op imponerende wijze, geplaatst voor de finale van de 500 meter op de KPN WK shorttrack in Rotterdam.

Knegt bracht Ahoy weer in vervoering na de mindere prestaties van de Nederlanders eerder op de dag. Zowel in zijn kwartfinale als in zijn halve finale ging de Fries soeverein als eerste over de finish.

Knegt deelde een klap uit aan de Hongaarse concurrentie. De Fries bereikte samen met de Canadees Samuel Girard (tweede op de 1.500 meter) met gemak de finale, terwijl de broers Liu in dezelfde race strandden.

Hoogerwerf valt

Dylan Hoogerwerf ging in de kwartfinales onderuit. Dat overkwam ook de Rus Semen Jelistratov, die onder de favorieten het grootste slachtoffer was in de vier kwartfinales.