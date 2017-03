Trein ontspoort in Iowa en staat 15 uur in brand

De explosie die volgde op het ongeluk was volgens het Department of Natural Resources, het ministerie dat in de staat toeziet op natuur, energie en milieu, 'vrij groot'. De trein vloog in brand en pas na 15 uur blussen lukte het om het vuur te doven.

Volgens de autoriteiten is er geen gevaarlijke hoeveelheid ethanol gelekt op de rampplek. "Maar de situatie was wel erg gevaarlijk. Niemand kon dichter dan een halve kilometer in de buurt komen", vertelt Ken Hessenius, leidinggevende van het ministerie.

Pas op zaterdagmiddag konden autoriteiten dicht genoeg bij de spoorlijn komen om de schade goed te beoordelen en het gebied schoon te maken. Twee machinisten wisten op tijd te ontkomen. Er zijn geen gewonden gemeld.