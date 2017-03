Arsenal en City overtuigend naar laatste vier FA Cup

Manchester City heeft voor het eerst sinds 2013 de halve finales van de FA Cup bereikt. De ploeg van Pep Guardiola was met 2-0 te sterk voor Middlesbrough.

City, dat de FA Cup voor het laatst won in 2011, beleefde een droomstart in het Riverside Stadion. David Silva tikte na drie minuten al de 1-0 binnen, nadat Raheem Sterling eerst nog veel te wild over de bal heen had gemaaid.

Nadat Bravo een kopbal van Rudy Gestede had gekeerd, kreeg Leroy Sané de kans op 2-0, maar nu raakte hij de bal half. Na rust was Sané's voorzet zuiverder en Kun Agüero schoot de 2-0 binnen. Fabio dacht Middlesbrough terug in de wedstrijd te brengen, maar John Stones haalde zijn kopbal van de lijn.