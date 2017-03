Kabinet: onder chantage kunnen we niet met de Turken praten

Scherp middel

Ook minister Koenders zegt dat het kabinet niet anders kon.

"We hebben de afgelopen dagen intensief met Turkije gesproken om te kijken of er toch een mogelijkheid zou zijn voor de minister om in een ambassadegebouw of een ander gebouw iets te organiseren over het referendum. Dat bleek bijna onmogelijk omdat er problemen waren met de openbare orde en veiligheid en het moeilijk was om overeenstemming te bereiken."

"Terwijl de gesprekken nog liepen en we dachten dat we er misschien nog uit konden komen gingen ze vervolgens dreigen met politieke en economische sancties. Nederland laat zich niet onder druk zetten. De combinatie van factoren is niet te goeder trouw, en dus hebben we de landingsrechten ingetrokken."

Koenders beaamt dat het een scherp middel is. "Ik had het besluit liever niet genomen, maar het was nodig."