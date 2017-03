Rotterdam: demonstreren op drie plekken

In Rotterdam zijn drie plekken aangewezen waar kan worden gedemonstreerd in verband met het inmiddels verboden bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken.

Dat heeft de gemeente besloten na oproepen op sociale media aan Turkse Nederlanders om massaal deel te nemen aan een manifestatie bij het huis van de Turkse consul. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu zou ook bij die manifestatie zijn, maar de landingsrechten van zijn vliegtuig werden vanmiddag ingetrokken door het kabinet.

Drie locaties

Om te voorkomen dat demonstraties uit de hand lopen, heeft de gemeente besloten betogingen toe te staan op drie plekken. Voorstanders van de komst van de minister kunnen demonstreren bij het Willemsplein. Tegenstanders kunnen terecht op de Lloydpier. De gemeente heeft ook signalen dat anderen willen demonstreren. Daar is ruimte voor op het Plein 1940.

De Straatweg, waar de ambtswoning van de Turkse consul staat, wordt afgesloten. Datzelfde geldt voor de omgeving van het Turkse consulaat in het centrum van de stad.

Sociale media

De gemeente houdt de sociale media in de gaten. Op basis daarvan gaat de gemeente ervan uit dat er mensen de straat op gaan. Om hoeveel mensen dat gaat, is moeilijk in te schatten, zegt burgemeester Aboutaleb. Hij doet een beroep op alle Rotterdammers om rust en kalmte te bewaren. "Het zijn toch wel heel bijzondere omstandigheden en niemand is gebaat bij ingewikkelde dingen in de stad."