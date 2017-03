Knegt superieur in halve finales 1.500 meter

Sjinkie Knegt heeft zich bij de KPN WK shorttrack in Rotterdam met kinderlijk gemak geplaatst voor de finale van de 1.500 meter. De wereldkampioen van 2015 bleef de concurrentie meters voor.

De 27-jarige Fries nam geduldig plaats in de achterhoede, raakte niet van slag door een knullige val van Lee Jun-su en reed in de laatste twee ronden buitenom de rest aan gort.

Voor Daan Breeuwsma viel het doek. Hij wist zich in zijn heat niet onder de beste twee te scharen. De Nederlander maakte in de voorlaatste ronde een mispeer en was in een klap kansloos. In de laatste ronde kreeg de Hongaarse topper Shaoang Liu een penalty aan zijn broek.