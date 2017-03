'Campagnemuziek is minder emotioneel en amateuristischer'

Volgens Dekker is het niet alleen minder emotioneel, maar ook wat amateuristischer. "En minder. En dat is opvallend. De SP had bijvoorbeeld een paar jaar geleden originele muziek. Nu is het wat onduidelijk en op de achtergrond. En dan ook nog een tekst in het Engels. Dat is merkwaardig."

Dat partijen de muziek nu anders inzetten, kan komen doordat het moeilijk of te duur is om te maken, zegt Dekker. "Terwijl het een prachtig propagandamiddel is."