Feyenoord-uit is tentamen voor AZ, grote examen op 30 april

Andere opstelling?

Terwijl bij Feyenoord de ziekenboeg uitpuilt, kan Van den Brom beschikken over een vrijwel fitte selectie voor zondag. Verdediger Rens van Eijden is geschorst en verder is alleen aanvaller Alireza Jahanbakhsh een twijfelgeval.

AZ speelde de laatste drie duels in de eredivisie gelijk. De kans is daarom groot dat Van den Brom, niet voor het eerst dit seizoen, de opstelling flink door elkaar zal schudden.

"Zolang het spel niet overtuigend is, is daar alle aanleiding toe. Ik ben niet tevreden over de wijze waarop we de laatste weken hebben gespeeld. Dat betekent dat je meer wisselt dan je eigenlijk zou willen."

Paintballen

Aan de voorbereiding van AZ op het duel met Feyenoord kan het in elk geval niet liggen straks. Of juist wel? De selectie benutte een vrije dag dag door met de hele groep te gaan paintballen. "We zullen zondag zien wat dat heeft opgeleverd. Het deed behoorlijk pijn, maar dat hoort erbij."