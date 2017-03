Eindelijk eenvoudige zege Bertens

Kiki Bertens heeft eindelijk weer eens een overwinning geboekt. De Wateringse (24) was in de tweede ronde in Indian Wells een maatje te groot voor Belinda Bencic: 6-2, 6-2.

Bertens, die in de eerste ronde een bye had, heeft een moeizaam seizoen tot nu toe. Ze bereikte in Hobart de laatste acht, maar bij de vijf andere toernooien die ze dit jaar speelde, ging de nummer 20 van de wereld steeds in de eerste ronde onderuit.

Behalve in Doha, waar Caroline Wozniacki (WTA-18) won, gebeurde dat iedere keer tegen een op papier mindere tegenstandster.

Bencic (WTA-128) had echter geen schijn van kans. De Zwitserse werd in de eerste set driemaal gebroken en in het tweede bedrijf tweemaal. Na ruim een uur had Bertens de zege in de tas.